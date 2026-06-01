Καλαμάτα: Μαρτυρίες για άγρια κακοποίηση πριν την δολοφονία της 39χρονης – “Παλέψαμε και την σκότωσα” είπε ο καθ΄ ομολογίαν δράστης

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα όταν 41χρονος άνδρας σκότωσε την σύζυγο του σε διαμέρισμα τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε συνοικία στο κέντρο της πόλης με τους γείτονες να ακούν την 39χρονη μητέρα δύο παιδιών να καλεί σε βοήθεια. Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 1:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ωστόσο, μέσα στα 5 αυτά λεπτά το κακό είχε ήδη γίνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την άφιξη της Αστυνομίας στο σημείο, ο 41χρονος δεν άνοιγε την πόρτα, ωστόσο μετά από κάποια ώρα, επέτρεψε στις αρχές την είσοδο στο διαμέρισμα, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν τον ίδιο με κηλίδες αίματος και την 39χρονη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, χωρίς τις αισθήσεις της, και με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, τόσο από ξυλοδαρμό, όσο και από μαχαιριές.

Την ώρα της δολοφονίας, στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία και κοιμόντουσαν. Την ίδια στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μακρύ ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο μάρτυρες αναφέρουν ότι ο δράστης τη ζήλευε υπερβολικά και θεωρούσε ότι τον απατούσε κάτι που αποτελούσε αφορμή για συχνούς καυγάδες ανάμεσα τους.

Το ίδιο υποστήριξε και εκείνος. Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι άνοιξε τα μάτια του τα ξημερώματα και είδε από πάνω του τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης

Όπως μετέδωσε το ΣΚΑΪ, κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν πως το ζευγάρι τον τελευταίο καιρό τσακώνονταν συχνά και είχαν ακούσει τη γυναίκα να φωνάζει πως ο σύζυγός της τη χτυπά με ζώνη, απειλώντας τον πως θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Πληροφορίες αναφέρουν ο άνδρας τη ζήλευε υπερβολικά.

Τραύματα σε σώμα και πρόσωπο

Όταν οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ μπήκαν στο διαμέρισμα στο κέντρο της Καλαμάτας αντίκρισαν τον 41χρονο με αίμα στην μπλούζα του, ενώ στο δωμάτιο μέσα σε μία λίμνη αίματος ήταν το άψυχο σώμα της 39χρονης. σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών ο δράστης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν έχει αμυντικά τραύματα, στοιχείο που διαψεύδει τον ισχυρισμό του περί πάλης.

Επιπλέον, από τη σκηνή του εγκλήματος οι αστυνομικοί εκτιμούν και δεν αποκλείουν ο δράστης να έχει βάλει το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας ετεροχρονισμένα, σκηνοθετώντας ουσιαστικά το σκηνικό, κάτι που αναμένεται να αναδείξει ο ιατροδικαστής.

Το γεγονός ότι την δολοφόνησε άγρια και ακολούθως προέβη σε σκηνοθεσία -ενδεχόμενο που ερευνάται- προκειμένου να ρίξει ευθύνες στην δολοφονημένη σύζυγό του.

Στο διπλανό δωμάτιο τα παιδιά

Σημειώνεται πως στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Εντύπωση προκαλεί πως παρά τη φασαρία τα παιδιά δεν ξύπνησαν και οι αστυνομικοί τα βρήκαν να κοιμούνται στα κρεβάτια τους.

Τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προστατευτική φύλαξη και υποστήριξη, έως ότου αποφασίσει η Εισαγγελία Καλαμάτας που θα πάνε.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Καλαμάτα: Η μαρτυρία γειτόνισσας

Γειτόνισσα της 39χρονης, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, εμφανώς σοκαρισμένη και με δάκρυα στα μάτια ανέφερε: «Κάνει παρέα πολλά χρόνια με την αδελφή μου. Την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω εάν είχαν προβλήματα. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο, μου ζήτησε η αδελφή μου να τους πάω ρούχα».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την δολοφονία στην Καλαμάτα

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι). Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.