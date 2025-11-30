Έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο: «Nα γίνει γρήγορα καλά» λέει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ραφαήλ για τον 39χρονο πυροτεχνουργό

Μάχη για να παραμείνει στη ζωή δίνει ο 39χρονος που ενεπλάκη στο δυστύχημα με χειροβομβίδα σε πεδίο βολής στη Ρόδο. Από την έκρηξη έχασε την ζωή του ο 19χρονος ΕΠΟΠ Ραφαήλ με τον πατέρα του άτυχου στρατιώτη να συγκινεί ακόμη μία φορά.

Μέσω του ΑΝΤ1, την Κυριακή (30/11) ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που βρήκε φρικτό θάνατο στο ίδιο δυστύχημα στο πεδίο βολής του νησιού εύχεται «να αναρρώσει γρήγορα το παλικάρι, να δει την οικογένειά του», αναφερόμενος στον 39χρονο.

«Εγώ προσωπικά θα τον επισκεφτώ. Το παλικάρι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του γερός και δυνατός. Να μην ξανατύχει τίποτα άλλο σε άλλη οικογένεια», λέει.

Ο 39χρονος επιλοχίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας για 5η ημέρα. Από τον αγκώνα και κάτω έχασε το χέρι του. Ακρωτηριάστηκε αφού δεν μπορούσε να γίνει συγκόλληση, ενώ έχει τραύματα στον θώρακα και ένα οίδημα στο κεφάλι.

Ο τραυματίας πυροτεχνουργός διακομίστηκε στο 401 ΓΣΝΑ από το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί τον χειρούργησαν και αφαίρεσαν θραύσματα από το σώμα του. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Στο πλευρό του 39χρονου πυροτεχνουργού που παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του.