Δήμος Αθηναίων: Αναβάλλεται η «Νύχτα των Ευχών» λόγω καιρικών συνθηκών

Πότε θα πραγματοποιηθεί;

Την αναβολή της «Νύχτας των Ευχών», που είχε προγραμματίσει για αύριο Παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά, αποφάσισε ο δήμος Αθηναίων.

Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και καταιγίδα.

Όπως ανακοινώθηκε, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00

