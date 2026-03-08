Χρήστος Βαλαβανίδης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026), προκαλώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας.

Την είδηση για την κηδεία του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέροντας ότι η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας. Στη μακρόχρονη πορεία του στον χώρο της υποκριτικής κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού, ιδιαίτερα μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Οι Αυθαίρετοι».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον ηθοποιό με συγκίνηση, σημειώνοντας ότι φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς θα τον τιμήσουν με σεβασμό την Τετάρτη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Παράλληλα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από την περίοδο της πανδημίας του COVID-19, θυμίζοντας μια πράξη αλληλεγγύης του εκλιπόντος.

Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο ο Χρήστος Βαλαβανίδης μαζί με τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη, ετοίμαζαν και πρόσφεραν ψωμί στους συναδέλφους τους, μεταφέροντας καρβέλια που έφτιαχναν οι ίδιοι στο σπίτι τους στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ, προκειμένου να διανεμηθούν σε ηθοποιούς που αντιμετώπιζαν δυσκολίες εκείνη την περίοδο. Με συγκινητικά λόγια, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκλεισε το μήνυμά του αποχαιρετώντας τον ηθοποιό και ευχόμενος «καλό ταξίδι».