Αλάσκα: Συνετρίβη F-35 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ – Σχεδόν μία ώρα ο πιλότος προσπαθούσε να λύσει το πρόβλημα

Πιλότος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στην Αλάσκα το F-35 που χειριζόταν μετά από τηλεδιάσκεψη σχεδόν μίας ώρας με τους μηχανικούς της Lockheed Martin, σε μια ύστατη προσπάθεια να διορθώσει μια σοβαρή βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.

Όλα έγιναν τον περασμένο Ιανουάριο με το σκάφος αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων να συντρίβεται λίγο αργότερα. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε το F-35 να χάνει ύψος και να συντρίβεται. Ο πιλότος με συντονισμένες κινήσεις κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια και γλίτωσε με μερικά ελαφρά τραύματα.

🚨 BREAKING: U.S. Air Force REVEALS Shocking Details of Jan. 28 F-35 Crash in Alaska 💥 pic.twitter.com/aQolSFqtMe— Frontier Brief (@Frontierbrief) August 27, 2025

Έρευνα της πολεμικής αεροπορίας οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η αιτία της συντριβής του F-35 ήταν η παρουσία πάγου στο σύστημα προσγείωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, το πρόβλημα εμφανίστηκε ελάχιστα λεπτά μετά την απογείωση, όταν το σύστημα προσγείωσης δεν μπόρεσε να ανασυρθεί πλήρως. Όταν ο πιλότος προσπάθησε να το κατεβάσει ξανά, η μύτη του τροχού «κλείδωσε» και οι επανειλημμένες προσπάθειες διόρθωσης έκαναν το λογισμικό του αεροσκάφους να «θεωρήσει» ότι βρισκόταν στο έδαφος.

Η έκθεση για το μοιραία ατύχημα υπογραμμίζει ότι περίπου εννέα ημέρες μετά τη συντριβή καταγράφηκε αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο αεροδρόμιο, αλλά εκείνο το F-35 κατάφερε να προσγειωθεί επιτυχώς.