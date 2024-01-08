Αχαΐα: Σορός ηλικιωμένου βρέθηκε σε σπίτι – Είχε προηγηθεί πυρκαγιά

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε σε σπίτι στις Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας, Αχαΐας. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκαν εμφανή στοιχεία πυρκαγιάς η οποία είχε κατασβεσθεί πριν φτάσει εκεί η Πυροσβεστική, που ειδοποιήθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα (Δευτέρα 08/01).

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

«Νέα Σελίδα, Νέα Ταυτότητα»: Αυτό είναι το νέο λογότυπο για την Περιφέρεια Αττικής (vid)

Αράχωβα: Διπλή έρευνα για τον θάνατο του Όλιβερ ζητάει η Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου