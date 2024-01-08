Αχαΐα: Σορός ηλικιωμένου βρέθηκε σε σπίτι – Είχε προηγηθεί πυρκαγιά
Στις Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας
Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε σε σπίτι στις Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας, Αχαΐας. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκαν εμφανή στοιχεία πυρκαγιάς η οποία είχε κατασβεσθεί πριν φτάσει εκεί η Πυροσβεστική, που ειδοποιήθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα (Δευτέρα 08/01).
Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
