Σε γυμνασμένο ήρωα του Star Wars μετατράπηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη βοήθεια του AI, με την φωτογραφία που ανάρτησε στο X ο Λευκός Οίκος, να είναι μια από τις πολλές που παρουσιάζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ με διάφορες μορφές.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ παρουσιάστηκε ως ένας μυώδης ήρωας με φωτόσπαθο, με αφορμή την 3η Μαΐου, ημέρα που στις ΗΠΑ έχει ανακηρυχθεί άτυπα ως ημέρα Star Wars.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος άρπαξε την ευκαιρία και επιτέθηκε για άλλη μια φορά στους «ακραίους τρελούς Αριστερούς».

«Καλή 4η Μαΐου σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικών τρελών της Αριστεράς που αγωνίζονται τόσο σκληρά για να φέρουν πίσω στον γαλαξία μας τους Λόρδους Σιθ, τους δολοφόνους, τους βαρόνους των ναρκωτικών, τους επικίνδυνους φυλακισμένους και τα γνωστά μέλη της συμμορίας MS-13» έγραψε αρχικά ο Τραμπ και συνέχισε «δεν είστε η Επανάσταση, είστε η Αυτοκρατορία».

«May the 4th be with you», έκλεισε την ανάρτησή του ο Τραμπ παραφράζοντας τη διάσημη φράση «may the Force be with you» από τη σειρά ταινιών Star Wars.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5