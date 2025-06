Βαρύς είναι ο φόρος αίματος στο Ιράν μετά τους αλλεπάλληλους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Την ίδια ώρα το Ισραήλ προαναγγέλλει νέα χτυπήματα ακόμη και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Human Rights Activists in Iran (HRANA), ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη των επιθέσεων ξεπερνά τους 450, ενώ, οι τραυματίες αγγίζουν τους 646.

Σύμφωνα με την HRANA, 224 άμαχοι σκοτώθηκαν και 188 τραυματίστηκαν. Ακόμα, 109 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και 123 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο οργανισμό.

Την ίδια ώρα τα ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν κάνει καμία επίσημη αναφορά στον αριθμό των νεκρών, δίνοντας στη δημοσιότητα ελάχιστα στοιχεία από την κυβέρνηση. Οι περιορισμοί στη χώρα δυσκολεύουν τη λειτουργία των δημοσιογράφων, καθιστώντας δύσκολη την επιβεβαίωση του πραγματικού αριθμού των θυμάτων.

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς προειδοποίησε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μπορεί να έχει παρόμοια τύχη με τον Σαντάμ Χουσεΐν.

Η δήλωση έγινε κατά την διάρκεια συνεδρίασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας προειδοποίησε τον αγιατολάχ Χαμενεΐ ότι θα έχει «παρόμοια τύχη με τον Σαντάμ Χουσέιν», ο οποίος ανετράπη το 2003 και στην συνέχεια εκτελέσθηκε. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται σε τι ακριβώς αναφερόταν ο υπουργός.

«Προειδοποιώ τον ιρανό δικτάτορα για την συνέχιση των εγκλημάτων πολέμου και της εκτόξευσης πυραύλων κατά ισραηλινών πολιτών», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Καλά θα κάνει να θυμηθεί τι συνέβη στον δικτάτορα της γειτονικής του Ιράν χώρας που πήρε τον ίδιο δρόμο κατά του Ισραήλ».

Το 1991, το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους Scud κατά του Ισραήλ κατά την διάρκεια του πρώτου πολέμου του Κόλπου. Ο ιρακινός πρόεδρος ανατράπηκε κατά τον δεύτερο πόλεμο του Κόλπου το 2003. Απαγχονίσθηκε το 2006.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας συνηθίζει τις επιθετικές δηλώσεις και την εκτόξευση απειλών. Χθες δήλωσε ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα των ιρανικών επιθέσεων κατά περιοχών κατοίκησης στο Ισραήλ αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους όπως ισχυρίζεται.

Ο καλά πληροφορημένος ισραηλινός δημοσιογράφος, ο Αμίτ Σεγκάλ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού ζήτησε από τους υπουργούς να μην απαντούν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο ένα κέντρο της Μοσάντ, της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ, κατά την πέμπτη ημέρα μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ.

Οι Φρουροί “έπληξαν το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών του στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος, το Aman, και το κέντρο σχεδιασμού των τρομοκρατικών επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος, τη Μοσάντ, στο Τελ Αβίβ. Το κέντρο είναι αυτή τη στιγμή στις φλόγες”, ανέφεραν σε μια ανακοίνωση που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP δύο δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφουν εκρήξεις και πυκνούς καπνούς.

