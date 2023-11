Τραγικό τέλος είχε η πρόεδρος του εκδοτικού οίκου του Harry Potter, Άντριεν Βόγκαν, η οποία σκοτώθηκε μπροστά στον σύζυγο και τα δύο παιδιά τους, όταν το σκάφος που επέβαινε προσέκρουσε σε ιστιοφόρο στην Ιταλία.

Η 45χρονη έπεσε από το σκάφος κατά τη σύγκρουση, που συνέβη ανοιχτά του Αμάλφι και βρήκε τραγικό θάνατο.

Η Άντριεν Βον ανέλαβε χρέη του Bloomsbury USA, που εκδίδει τα βιβλία της σειράς Harry Potter στην Αμερική, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η μοίρα τη «χτύπησε» ενώ έκανε διακοπές στην Ιταλία, που τόσο αγαπούσε, μαζί με την οικογένειά της.

Το σκάφος που επέβαινε η Βον με την οικογένειά της ήταν μήκους εννιά μέτρων και συγκρούστηκε με ιστιοφόρο μήκους 45 μέτρων που μετέφερε περίπου 80 άτομα, που γιόρταζαν έναν γάμο στα ανοιχτά της θάλασσας.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Άντριεν Βον έπεσε στο νερό και μπλέχτηκε στην προπέλα του σκάφους, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Οι διασώστες έφθασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο θάνατός της διαπιστώθηκε πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, ο σύζυγός της τραυματίστηκε στο χέρι, αλλά βρίσκεται εν ζωή.

🔵#Amalfi Turista americana morta in un incidente in mare: positivo ai test tossicologici il conducente del motoscafo. Adrienne Vaughan ieri pomeriggio era con la famiglia su una barca che, per cause ancora da accertare, ha urtato un veliero. Fatale l’impatto per la donna pic.twitter.com/Ka8TtZKfpz