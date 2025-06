Ραγδαίες είναι τις τελευταίες ώρες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής 13/6 εξαπέλυσε χτυπήματα σε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους του Ιράν.

Ειδικότερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους βορειοανατολικά της Τεχεράνης, εξουδετερώνοντας Ιρανούς αξιωματούχους και προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι.

#UPDATE Israel launches strikes on Iran.



Israel's operation struck at the "heart of Iran's nuclear enrichment programme", taking aim at the atomic facility in Natanz and nuclear scientists, Netanyahu said. "The operation against Iran will "continue as many days as it takes"… pic.twitter.com/6i5V3GPYvV