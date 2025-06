Ένα σχέδιο δολοφονίας του Αλί Χαμενεΐ από τον ισραηλινό στρατό φέρεται να απέτρεψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ, ασκώντας βέτο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο κρατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ απέτρεψε το σχέδιο δολοφονίας του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν.

