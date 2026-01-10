Politico: “Πολιτική θύελλα στη Κύπρο μετά τις καταγγελίες για διαφθορά” – “Σοκαριστικά όσα αποκαλύπτονται στο βίντεο” λέει η αντιπολίτευση

Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στη πολιτική σκηνή της Κύπρου μετά από βίντεο που φέρεται να δείχνει προσπάθεια χρηματισμού της κυβέρνησης από επιχειρηματίες μέσα στο προεδρικό μέγαρο.

Το θέμα που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στη χώρα κάλυψε το Politico δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η κυπριακή δημοκρατία μαστίζεται από ένα σκάνδαλο διαφθοράς την ώρα που ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γνωστό περιοδικό αναφέρεται στο δημοσιοποιημένο βίντεο και την αντίδραση της κυβέρνησης της Κύπρου που μιλάει για υβριδική επίθεση.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση της Κύπρου θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ, πρέπει να καταπολεμήσει την αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας σχετικά με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και καταγγέλλει διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο.

Η οργή επικεντρώνεται σε ένα μυστηριώδες βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, στο οποίο απεικονίζονται υψηλόβαθμα στελέχη, τα οποία προφανώς περιγράφουν τρόπους παράκαμψης των ορίων δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας με δωρεές σε μετρητά και συζητούν ένα σχέδιο που επιτρέπει σε επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση στον πρόεδρο και την πρώτη κυρία. Ένα απόσπασμα αναφέρθηκε στην παροχή βοήθειας στους Ρώσους για την αποφυγή των κυρώσεων της ΕΕ.

Η κυβέρνηση αρνείται τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο βίντεο και το αποκαλεί «υβριδική δραστηριότητα» που στοχεύει στη βλάβη «της εικόνας της κυβέρνησης και της χώρας».

Η κυβέρνηση δεν λέει ότι το βίντεο είναι ψεύτικο, αλλά επιμένει ότι τα σχόλια έχουν συνδυαστεί παραπλανητικά. Το υλικό φαίνεται να έχει γυριστεί με κρυφές κάμερες.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν τώρα περαιτέρω δράση και δεν πείθονται από τις αιτιάσεις της κυβέρνησης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε έντονα στην υπόνοια για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του, σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

«Θα ήθελα να απευθύνω δημόσια έκκληση σε όποιον έχει στοιχεία για άμεσα ή έμμεσα οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας να τα υποβάλει αμέσως στις αρμόδιες κρατικές αρχές», είπε. «Δεν θα δώσω σε κανέναν, απολύτως σε κανέναν, το δικαίωμα να με κατηγορήσει για διαφθορά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχέση με την αναφορά στις πληρωμές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις, είπε ότι οι εταιρείες «πρέπει επίσης να προσφέρουν κοινωνικές παροχές στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για το κράτος, θέλω να επαναλάβω, για το κράτος. Και το κάνουν στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς».

Το αμφιλεγόμενο βίντεο δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X σε έναν λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», η οποία περιγράφεται ως «ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας που επικεντρώνεται κυρίως στην αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα του πρώην υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη και του διευθυντή του γραφείου του προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

Στις ηχογραφήσεις, ο Λακκοτρύπης παρουσιάζεται ως σημείο επαφής για άτομα που επιδιώκουν πρόσβαση στον Χριστοδουλίδη. Φαίνεται να καθοδηγεί τον συνομιλητή του στη διαδικασία πληρωμών που υπερβαίνουν το όριο της προεκλογικής εκστρατείας του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε γραπτή δήλωση, ο Λακκοτρύπης δήλωσε ότι είναι «αυτονόητο» από το βίντεο ότι τα λόγια που του αποδίδονται έχουν υποστεί επεξεργασία με σκοπό την παραμόρφωση του πλαισίου των συζητήσεων, με στόχο να βλάψουν την Κύπρο και τον ίδιο προσωπικά. Πρόσθεσε ότι υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το βίντεο, μετά την καταγγελία του Λακκοτρύπη, δήλωσε ο εκπρόσωπός της Βύρων Βύρωνος στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το βίντεο δείχνει στη συνέχεια τον Χαραλάμπους, κουνιάδο του Χριστοδουλίδη, ο οποίος εξηγεί πώς απέκτησε πρόσβαση στο προεδρικό μέγαρο. «Είμαστε οι δύο κύριες επαφές εδώ στο μέγαρο, δίπλα στον πρόεδρο», λέει, προσθέτοντας ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να απευθυνθούν στον πρόεδρο με μια πρόταση και χρήματα που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές εισφορές.

Το επίμαχο ταμείο εισφορών

Το βίντεο ισχυρίζεται ότι οι κοινωνικές εισφορές που καταβάλλονται από εταιρείες μέσω ενός ταμείου που διαχειρίζεται η πρώτη κυρία χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για να κερδηθεί προνομιακή μεταχείριση από την προεδρία.

Η ανησυχία για αυτό το ταμείο δεν είναι καινούργια. Το κυπριακό κοινοβούλιο πέρυσι ψήφισε νομοθεσία που ζητούσε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών σε αυτό το ταμείο. Ο πρόεδρος, ωστόσο, άσκησε βέτο σε αυτήν την κίνηση και πήγε το θέμα στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια αποκάλυψη της λίστας των δωρητών θα αποτελούσε παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του προέδρου και τα ονόματα δεν αποκαλύφθηκαν.

Ο Στέφανος Στεφάνου, ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης ΑΚΕΛ, δήλωσε ότι το βίντεο εγείρει «σοβαρά πολιτικά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα» που θέτουν σε κίνδυνο τον πρόεδρο και την οικογένειά του σε πολιτικό και προσωπικό επίπεδο.

Κάλεσε τον πρόεδρο να απολύσει τον Χαραλάμπους, να καταργήσει το ταμείο κοινωνικής στήριξης και —αφού δημοσιοποιηθούν οι δωρητές— να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές του σε άλλο ίδρυμα.

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε επίσης νομοσχέδιο την Παρασκευή για την κατάργηση του ταμείου εντός των επόμενων τριών μηνών και ζήτησε την παραίτηση της πρώτης κυρίας από τη θέση της επικεφαλής του ταμείου. Το ΑΚΕΛ ζήτησε επίσης να συζητηθούν οι ισχυρισμοί από το βίντεο στην επιτροπή θεσμών της βουλής.

Ένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, δήλωσε: «Αυτό που αποκαλύπτεται στο βίντεο είναι σοκαριστικό και εξαιρετικά σοβαρό… Η κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη και απαιτεί σαφείς και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση. Απαντήσεις που δεν έχουν ακόμη δοθεί».

Η Κύπρος έχει βουλευτικές εκλογές τον Μάιο και οι επόμενες προεδρικές εκλογές είναι το 2028.