Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει ένα τέλος στη βία»

Κατά την άφιξή του στο προάστιο της Ρώμης Καστέλ Γκαντόλφο, για μια σύντομη περίοδο διακοπών, ο πάπας Λέων ΙΔ’ αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρέπει να λυθεί η ανθρωπιστική κρίση, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γνωρίζουμε τη βία της τρομοκρατίας και σεβόμαστε τους τόσους νεκρούς, όπως και τους ομήρους. Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας», τόνισε ο ποντίφικας, αναφερόμενος στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαδίμιρ Πούτιν, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, ο πάπας Λέων τόνισε: «Απαιτείται κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να σταματήσει η βία, η οποία προκάλεσε τόσους νεκρούς. Θα δούμε πώς μπορούν να συμφωνήσουν. Διότι ποιός είναι ο σκοπός του πολέμου, μετά από τόσο καιρό; Πρέπει να επιδιώκουμε πάντα τον διάλογο, τη διπλωματική προσπάθεια και τη μη βίαιη μέθοδο, όχι να επιλέγουμε τα όπλα».