Ουκρανία: Κατάφερε νέο καίριο πλήγμα με drones σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Μία ανάσα απ΄ το «παλάτι του Πούτιν»

Σε μια ακόμη επίδειξη ισχύος στη Μαύρη Θάλασσα προχώρησε το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, καταφέροντας σοβαρό πλήγμα στις ρωσικές δυνάμεις με τη βύθιση περιπολικού σκάφους σε απόσταση αναπνοής από την πολυσυζητημένη υπερπολυτελή έπαυλη που συνδέεται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα δίκτυα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εγχώριας κατασκευής ναυτικών drones τύπου Sargan-3000.

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Στόχος της επίθεσης ήταν το μήκους 60 μέτρων ρωσικό περιπολικό πλοίο «Emerald», το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στο Γκελεντζίκ. ВМС Украины заявили об уничтожении пограничного корабля ФСБ "Изумруд", который в 2018 году таранил в Керченской протоке украинское гражданское судно.



По данным ВМС ВСУ, судно уничтожили морским безэкипажным дроном Sargan-3000 возле причала в Новороссийске.



Фото: 2026 год,… pic.twitter.com/zrJCzxK7K6— Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 14, 2026

Από την έκρηξη το σκάφος βυθίστηκε, ενώ αναφέρθηκαν απώλειες και τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου να αμφισβητεί έμπρακτα τη ρωσική κυριαρχία στα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής.

Στο επίκεντρο η περιοχή της «έπαυλης Ναβάλνι»

Η γεωγραφική θέση της επίθεσης παρουσιάζει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Το λιμάνι του Γκελεντζίκ απέχει λιγότερα από 25 χιλιόμετρα από το αχανές παραθαλάσσιο συγκρότημα, το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πολύκροτης έρευνας του αείμνηστου Ρώσου αντικαθεστωτικού, Αλεξέι Ναβάλνι. Drone naval Sargan 3000 ucraniano afundou um navio de patrulha russo, atracado na cidade de Gelendzhik, no Mar Negro, perto da zona do palácio de Putin – WSJ



O palácio está isolado no topo de uma falésia, cercado por floresta e vinhas, e à volta tem uma zona de 70 km2 interdita,… pic.twitter.com/Vy4V6L1isg ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 15, 2026

Στο αποκαλυπτικό βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Ναβάλνι τον Ιανουάριο του 2021 (ξεπερνώντας τις 100 εκατομμύρια προβολές σε έναν μήνα), υποστήριζε ότι η θωρακισμένη αυτή έπαυλη, αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου λιρών, κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Ρώσου προέδρου μέσω ενός δικτύου παράνομων χρηματοδοτήσεων και δωροδοκιών από φίλα προσκείμενους επιχειρηματίες.

Παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Πούτιν αρνήθηκαν την ιδιοκτησία, με τον επιχειρηματία Αρκάντι Ρότενμπεργκ να εμφανίζεται τελικά ως ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, το συγκρότημα παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της ρωσικής κρατικής ελίτ.

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Μπαράζ επιθέσεων κατά του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Η βύθιση του «Emerald» δεν ήταν το μοναδικό χτύπημα των τελευταίων ημερών.

Το Κίεβο έχει εξαπολύσει μια συστηματική εκστρατεία φθοράς εναντίον του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

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Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πληγεί περίπου 136 πλοία στη Θάλασσα του Αζόφ, με αποκορύφωμα τη νύχτα της 14ης Ιουλίου, όταν καταστράφηκαν 19 δεξαμενόπλοια.

Η τελευταία επιχείρηση, που σχεδιάστηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε συνεργασία με το Ναυτικό, οδήγησε στην καταστροφή δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων, των «Louise 1» και «Banda», τα οποία βρίσκονταν υπό καθεστώς κυρώσεων.

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Για το πλήγμα χρησιμοποιήθηκαν τα εξειδικευμένα ναυτικά drones «Mamai».

Όπως αναφέρουν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, το Louise 1 μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο παραβιάζοντας το εμπάργκο της G7 και της Ε.Ε., απενεργοποιώντας συστηματικά το σύστημα εντοπισμού του (AIS).

Το Banda εκτελούσε αντίστοιχα δρομολόγια μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου από στρατηγικά λιμάνια της Ρωσίας (Ουστ-Λούγκα, Κερτς, Νοβοροσίσκ, Ναχόντκα).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τα drones με σφοδρά πυρά και βόμβες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν το πλήγμα.

«Κάθε πλήγμα στον “σκιώδη στόλο” αποτελεί άμεσο πλήγμα στην οικονομική μηχανή που χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Κρεμλίνου», ανέφερε σε ανακοίωσή της η SBU, τονίζοντας ότι η στέρηση αυτών των πόρων αποδυναμώνει καθοριστικά τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τις επιθετικές της επιχειρήσεις.