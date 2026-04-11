Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να πολεμά το καθεστώς της Τεχεράνης – Ο Ερντογάν σφαγιάζει τους Κούρδους»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε τη σκληρή γραμμή του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, τονίζοντας ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις στρατιωτικές και πολιτικές της ενέργειες κατά της Τεχεράνης και των οργανώσεων που τη στηρίζουν στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, υποστήριξε ότι η χώρα του θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικό καθεστώς» του Iράν και τις προσκείμενες σε αυτό ένοπλες ομάδες στην περιοχή, παράλληλα με τις διεθνείς διπλωματικές διεργασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ישראל תחת הנהגתי תמשיך להילחם במשטר הטרור של איראן ובשלוחותיו, בניגוד לארדואן שמסייע להם ואף טובח באזרחיו הכורדים.— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026

Παράλληλα, ο ίδιος άσκησε κριτική στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι υιοθετεί διαφορετική στάση απέναντι σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις και αναφερόμενος με αιχμηρό τρόπο στην πολιτική του απέναντι στους Κούρδους.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με την τοποθέτηση Νετανιάχου, διατηρεί ως προτεραιότητα τη συνέχιση της αντιπαράθεσης με δυνάμεις που θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του.