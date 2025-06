Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα βομβαρδίσει «όλες τις θέσεις του καθεστώτος» στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές επιδρομές επέφεραν ένα «καίριο πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα βομβαρδίσουμε όλες τις θέσεις και τους στόχους του καθεστώτος του αγιατολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αυτό που έχουν νιώσει μέχρι στιγμής δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα τους έρθει τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Πρόσθεσε ότι ο στρατός καταστρέφει τώρα την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.

«Επιφέραμε ένα καίριο πλήγμα στο πυρηνικό τους πρόγραμμα» από την μαζική επίθεση της Παρασκευής στο Ιράν, συμπλήρωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

אנחנו במערכה גורלית על קיומנו. אנחנו נאבק עד שנשיג את הנצחון >> pic.twitter.com/6VGzigZd4f — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 14, 2025

Το Ιράν προειδοποιεί για «ισχυρότερη» απάντηση αν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε σήμερα για μια «ισχυρότερη» στρατιωτική απάντηση από το Ιράν αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεύτερη ημέρα των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών – ορκισμένων εχθρών.

«Η συνεχιζόμενη σιωνιστική επιθετικότητα θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη και πιο σφοδρή απάντηση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

«Τις επόμενες ώρες, δείτε τηλεόραση»: Η ανάρτηση του Ιράν στο Χ

Στον αντίποδα η Τεχεράνη έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στη σελίδα της στο X, προϊδεάζοντας για νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Ειδικότερα στο μήνυμα αναφέρει «τις επόμενες ώρες, παρακολουθήστε τη ζωντανή μετάδοση της τηλεόρασης – μην το χάσετε».

Πρόκειται για μία δήλωση που προκαλεί ερωτήματα και ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

In the coming hours, keep an eye on the live TV broadcast — don’t miss it!



🔥🐁 — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 14, 2025

Η Τεχεράνη εξετάζει σοβαρά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ εξετάζεται σοβαρά από την Τεχεράνη μετέδωσε η ηλεκτρονική ειδησεογραφική πλατφόρμα IRINN στο Ιράν, επικαλούμενη δηλώσεις του Ισμαΐλ Κοσαρί, που είναι μέλος της επιτροπής Ασφαλείας και Άμυνας του ιρανικού κοινοβουλίου.

Τα Στενά του Ορμούζ που βρίσκονται μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, είναι η πιο σημαντική θαλάσσια δίοδος παγκοσμίως, για τη ναυτιλιακή μεταφορά του πετρελαίου.

Η Τεχεράνη θα καεί» – Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα πλήξει βάσεις και πλοία ΗΠΑ, Γαλλίας και Βρετανίας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς προειδοποίησε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι «η Τεχεράνη θα καεί», αν συνεχίσει την εκτόξευση πυραύλων κατά Ισραηλινών αμάχων.

«Ο Ιρανός δικτάτορας κρατάει τους Ιρανούς πολίτες ομήρους, φέρνοντας στο προσκήνιο μία πραγματικότητα, στην οποία, οι ίδιοι και κυρίως οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για τη ζημιά που προκαλούν με θρασύτητα στους πολίτες του Ισραήλ. Αν ο Χαμενεΐ εξακολουθήσει την εκτόξευση πυραύλων κατά κατοικημένων περιοχών του Ισραήλ, τότε, η Τεχεράνη θα καεί», ανέφερε σε μία δήλωσή του ο Κατς.

גל תקיפות ישראלי כעת בתבריז בצפון איראן@Doron_Kadosh pic.twitter.com/x0ZsFiNJWh — גלצ (@GLZRadio) June 14, 2025

Η Τεχεράνη απειλεί ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι οι βάσεις και τα πλοία τους στην περιοχή θα στοχοποιηθούν αν βοηθήσουν για τον τερματισμό των πυραυλικών επιθέσεων της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

“Η αναμέτρηση αυτή δεν θα τελειώσει με τις χθεσινοβραδινές περιορισμένες δράσεις και τα πλήγματα του Ιράν θα συνεχιστούν, και αυτή η δράση θα είναι πολύ επώδυνη και λυπηρή για τους επιτιθέμενους“, μετέδωσε το Fars, επικαλούμενο υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, αυτοί δήλωσαν ότι ο πόλεμος θα “επεκταθεί τις ερχόμενες ημέρες σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές από αυτό το (ισραηλινό) καθεστώς και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή“.

Η απειλή ενός ευρύτερου πολέμου έρχεται καθώς το Ιράν και το Ισραήλ συνέχιζαν να στοχοθετούν η μια χώρα την άλλη σήμερα μετά τη μεγαλύτερη σειρά ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στην ιρανική επικράτεια σε μια προσπάθεια αποτροπής της ανάπτυξης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Περίπου 60 άνθρωποι, εκ των οποίων 20 παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη, δύο νεκροί σε ισραηλινή επίθεση σε πυραυλική εγκατάσταση στο δυτικό Ιράν

Περίπου 60 άνθρωποι, περιλαμβανομένων 20 παιδιών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση σε συγκρότημα κατοικιών στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Δύο άνθρωποι έχασαν επίσης τη ζωή τους σήμερα σε ιραηλινή επίθεση σε πυραυλική εγκατάσταση στην Ασανταμπάντ, στο δυτικό Ιράν, ανέφεραν ιρανικοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι.

Παράλληλα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

#BREAKING

More footage from the sites targeted by Israel in Tabriz, northwestern Iran pic.twitter.com/Jr9A5JV0LI — Tehran Times (@TehranTimes79) June 14, 2025

Ο στρατηγός Γολαμρεζά Μεχραμπί, αναπληρωτής διοικητής του τμήματος πληροφοριών στο γενικό επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, και ο στρατηγός Μεχντί Ραμπανί, αναπληρωτής διοικητής επιχειρήσεων, “έπεσαν σαν μάρτυρες”, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

