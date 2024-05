Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, που εξελέγη το 2021 είναι νεκρός.

Νεκροί είναι επίσης ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο Bell 212, το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή (19/5) σε ορεινή περιοχή, υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες.

The first video of the area where the wreckage of President Raisi’s chopper was found. Relief and rescue workers will arrive at the scene shortly. pic.twitter.com/O9p4duWzmB May 20, 2024

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση σε αυτό το στάδιο. Το πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε ότι «όλοι» οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο «έγιναν μάρτυρες».

#BREAKING | #Iranian president #EbrahimRaisi and foreign minister #HosseinAmirabdollahian have died in a helicopter crash.



“To Allah we belong and to Him we shall return…” Iran's vice president Mohsen Mansouri confirms Ebrahim Raisi death.



Read more here:… pic.twitter.com/HNfaLRKaUZ — Hindustan Times (@htTweets) May 20, 2024

Την ίδια πληροφορία έδωσε Ιρανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Kαμιά ένδειξη ζωής» στον τόπο της συντριβής

Δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη» ότι υπάρχουν επιζώντες στον τόπο της συντριβής του ελικοπτέρου Bell 212, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

#BREAKING Drone footage captured by volunteer forces assisting Iran's Red Crescent shows the wreckage of Raisi's doomed chopper. pic.twitter.com/QECJcu1oXe May 20, 2024

Ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχουσέιν Κουλιβάντ επιβεβαίωσε μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι δεν εντοπίστηκε καμιά ένδειξη ζωής στον τόπο όπου συνετρίβη χθες Κυριακή, εν μέσω πυκνής ομίχλης σε ορεινή περιοχή, ελικόπτερο Bell 212 που μετέφερε τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, τον υπουργό Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν και άλλους αξιωματούχους.

Τουρκικό drone εντόπισε «πηγή θερμότητας»

Τα ξημερώματα της Δευτέρας τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένα εναέριο όχημα τύπου Akıncı εντόπισε πηγή θερμότητας για την οποία υπήρξαν υποψίες πως ήταν τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο (Εμπραχίμ) Ραϊσί και οι συντεταγμένες κοινοποιήθηκαν στις ιρανικές αρχές, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μέσω X.

