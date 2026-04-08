Μάθιου Πέρι: Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο του ηθοποιού

Σε 15 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε η Τζασβίν Σάνγκα, η 42χρονη γυναίκα που πούλησε την κεταμίνη που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι.

Η Σάνγκα είχε δηλώσει ένοχη τον Σεπτέμβριο για πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που συνέβαλαν στον θάνατο του Πέρι.

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής, η μητριά του ηθοποιού, Ντέμπι Πέρι, ζήτησε από τον δικαστή να επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή: «Εσύ το προκάλεσες αυτό… Επέλεξες έναν τρόπο που πληγώνει τους ανθρώπους. Παρακαλώ δώστε σε αυτή την άκαρδη γυναίκα τη μέγιστη ποινή, ώστε να μην βλάψει άλλες οικογένειες», δήλωσε.

Η Σάνγκα ήταν μόνο ένα από τα πέντε άτομα που διακινούσαν κεταμίνη στον Πέρι. Οι υπόλοιποι τέσσερις επίσης παραδέχτηκαν την ενοχή τους.

Οι υπόλοιπες ποινές περιλαμβάνουν τον γιατρό Σαλβαδόρ Πλασένσια, που είχε χορηγήσει κεταμίνη στον ηθοποιό λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο οποίος καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο σε 30 μήνες φυλάκιση.

Ο γιατρός Μαρκ Τσάβες από την Καλιφόρνια, που επίσης πούλησε την ουσία στον Πέρι, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό και τρία χρόνια υπό επιτήρηση.