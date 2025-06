Ευχάριστα είναι τα νέα για τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες που συμμετέχουν στην Πορεία για τη Γάζα (March to Gaza) και κρατήθηκαν αυθαίρετα στο αεροδρόμιο του Καΐρου. Ύστερα από πιέσεις που ασκήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι και συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Πρόκειται για τα 26 άτομα, που ενώ το πρωί της Πέμπτης 12/6 πέρασαν τον έλεγχο διαβατηρίων, στη συνέχεια οι αστυνομικές αρχές της Αιγύπτου τα σταμάτησαν και τα οδήγησαν σε αίθουσα του αεροδρομίου.

Οι υπόλοιποι 26 που συμμετέχουν στο March to Gaza πήγαν κανονικά στο Κάιρο. Αξίζει να σημειωθεί πως η επικοινωνία με τους 26 που κρατούνταν ήταν δύσκολη.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα του March to Gaza Greece στο Facebook, “τα μέλη της ελληνικής αποστολής που κρατήθηκαν αναίτια κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Καΐρου αφέθηκαν ελεύθερα μετά από 10 ώρες. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και νομικής πίεσης που ασκήθηκε, της κινητοποιήσεις των ομάδων της αντιπροσωπείας που οργανώθηκαν άμεσα, αλλά και της αξιοπρεπούς και αταλάντευτης στάσης των ίδιων των κρατουμένων.

Αυτή είναι η πρώτη αναστολή της απόφασης για απελάσεις των συλληφθέντων, οι οποίοι φτάνουν στους 170 από το σύνολο της διεθνούς αποστολής.

Τα μέλη της αποστολής αρνήθηκαν να αποδεχθούν άνευ όρων την απέλαση και διεκδίκησαν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε μια ειρηνική, ανθρωπιστική αποστολή. Συζήτησαν, συντονίστηκαν και οργανώθηκαν εντός του χώρου κράτησης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αξιοπρέπεια και η συλλογικότητα δεν μπαίνουν σε αναστολή ούτε υπό πίεση.

Η πίεση απέδωσε. Οι φωνές αλληλεγγύης στην Ελλάδα και το εξωτερικό λειτούργησαν ενισχυτικά. Ευχαριστούμε όσες και όσους έδειξαν έμπρακτη στήριξη.

Συνεχίζουμε με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στον στόχο: να φτάσει η πορεία όσο πιο κοντά στα σύνορα της Γάζας, να απαιτήσουμε να ανοίξει η δίοδος στη Ράφα, να δοθεί τέλος στην πολιορκία ενός λαού. Η αποστολή προχωρά. Η αλληλεγγύη δεν κάμπτεται”.

BREAKING NEWS



Participants of the March to Gaza in Cairo have been deported and are being sent back to their home countries. They are currently on a flight back.



Videos have been shared by two members of the Dutch delegation.#Gaza #Egypt #marchtogaza pic.twitter.com/ynt0F3L9cq