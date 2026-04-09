Λίβανος: Στους 303 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς της Μεγάλης Τετάρτης
Τι ανέφερε το Υπουργείο Υγείας
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης σε όλη τη χώρα αυξήθηκε στους 303 νεκρούς.
Ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός και αναμένεται ότι θα αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα από τα συντρίμμια.
Το υπουργείο ανέφερε ότι συνολικά από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί 1.888 άνθρωποι και περισσότεροι από 6.000 τραυματίστηκαν.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις