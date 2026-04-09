Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Στους 303 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς της Μεγάλης Τετάρτης

Τι ανέφερε το Υπουργείο Υγείας

Λίβανος: Στους 303 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς της Μεγάλης Τετάρτης
EPA
DEBATER NEWSROOM

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης σε όλη τη χώρα αυξήθηκε στους 303 νεκρούς.

Ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός και αναμένεται ότι θα αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα από τα συντρίμμια.

Το υπουργείο ανέφερε ότι συνολικά από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί 1.888 άνθρωποι και περισσότεροι από 6.000 τραυματίστηκαν.

