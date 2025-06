Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τη σύρραξη Ισραήλ και Ιράν, που έχει βάλει “φωτιά” στη Μέση Ανατολή, με τις εκατέρωθεν επιθέσεις να συνεχίζονται για έκτη μέρα.

Τους φόβους της παγκόσμιας κοινότητας για μια γενικευμένη σύρραξη έχουν εντείνει οι πληροφορίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την εμπλοκή των ΗΠΑ στις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αλλά και η δήλωση-απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν πού ακριβώς κρύβεται ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Παρότι, όπως δήλωσε ο Τραμπ, προς το παρόν «δεν θα τον σκοτώσουμε», απείλησε ότι η υπομονή της Ουάσινγκτον εξαντλείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, ζητώντας «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ».

Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, ο οποίος μέσω σειράς αναρτήσεων στην πλατφόρμα X, σε διαφορετικές γλώσσες, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν θα δείξει κανένα έλεος στους Σιωνιστές». Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μάλιστα απείλησε ότι «η μάχη ξεκινά».

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy.