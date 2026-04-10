Ισραήλ: Ρουκέτα της Χεζμπολάχ έπεσε σε χώρο στάθμευσης στο Σαφέντ, προκαλώντας ζημιές
Τρόμος στην περιοχή
Αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο προς τη βόρεια πόλη Σαφέντ του Ισραήλ τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και άλλοι χτύπησαν ανοιχτές περιοχές. Ωστόσο, οι δυνάμεις διάσωσης αναφέρουν ότι προκλήθηκαν ζημιές ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης σε χώρο στάθμευσης.
Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις