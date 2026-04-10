Ισραήλ: Ρουκέτα της Χεζμπολάχ έπεσε σε χώρο στάθμευσης στο Σαφέντ, προκαλώντας ζημιές

Αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο προς τη βόρεια πόλη Σαφέντ του Ισραήλ τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και άλλοι χτύπησαν ανοιχτές περιοχές. Ωστόσο, οι δυνάμεις διάσωσης αναφέρουν ότι προκλήθηκαν ζημιές ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης σε χώρο στάθμευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.