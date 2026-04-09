Ισραήλ: Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίων θέσεων εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον θέσεων εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι επιδρομές αποσκοπούν στην αποτροπή σχεδιαζόμενης πυραυλικής εκτόξευσης από τη Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο στρατός προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ ενδέχεται να εκτοξεύσει ρουκέτες πέρα ​​από το βόρειο Ισραήλ τις επόμενες ώρες.