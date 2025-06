Ο υπουργός εξωτερικών της Πολωνίας χλεύασε τον Ίλον Μασκ μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την διαφαινόμενη ρήξη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι ενεπλάκη τον Μάρτιο σε μια δημόσια σύγκρουση με τον Μασκ και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αφού είπε ότι η Ουκρανία πιθανόν να χρειαστεί μια εναλλακτική υπηρεσία από εκείνη του παρόχου δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Μασκ.

Ο Μασκ είχε γράψει απευθυνόμενος στον Σικόρσκι: «Ησυχα ανθρωπάκι».

See, big man, politics is harder than you thought. https://t.co/2QMoCCPSgG