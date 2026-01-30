ΗΠΑ: Άνδρας ντύθηκε Μπάτμαν και διαμαρτυρήθηκε για την ICE σε δημοτικό συμβούλιο (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε πόλη των ΗΠΑ καθώς οι αντιδράσεις κατά της βίας της ομάδας της ICE εντείνονται με τελευταίο παράδειγμα την δολοφονία διαδηλωτή στη Μινεάπολη.

Ειδικότερα, στο δημοτικό συμβούλιο της Σάντα Κλάρα, ένας άνδρας εμφανίστηκε ντυμένος Μπάτμαν και μίλησε μπροστά στο πλήθος, διαμαρτυρόμενος για τη συνεργασία της πόλης του με την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν πολίτη που φορώντας στολή ανέβηκε στο βήμα και διαμαρτυρήθηκε για τη βιαιότητα της ICE που τον τελευταίο μήνα έχει σκοτώσει ήδη δύο πολίτες, τον Άλεξ Πρέτι και τη τη Ρενέ Γκουντ.

«Τι στο καλό κάνουμε εδώ; Σοβαρά τώρα. Είχατε μήνες για να προετοιμαστείτε για αυτό το επερχόμενο γεγονός. Δεν με νοιάζει αν αυτό ξεφεύγει από το πρωτόκολλο. Άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους μας κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα, επειδή επιτρέπουμε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να σας ποδοπατά. Κοιτάξτε με στα μάτια. Μπορεί κάποιος από εσάς να πάει σπίτι του και να πει στα παιδιά του ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύσει τους συμμαθητές τους, να προστατεύσει τους παππούδες τους, να τους προστατεύσει;», είπε. At a city council meeting in Santa Clara, California, a man dressed as batman brought his concerns about federal immigration agents being at the Super Bowl. pic.twitter.com/broUTSLOI2 January 29, 2026

«Είμαι αηδιασμένος με τον καθένα από εσάς… που δεν κάνατε κάτι περισσότερο. Πρέπει να διαβεβαιώσετε ότι κανένας δημοτικός πόρος δεν θα διατεθεί στην ICE και ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία μαζί της. Πρέπει να διαβεβαιώσετε τη χώρα, τον κόσμο, ότι δεν είστε δειλοί. Γιατί αυτή τη στιγμή στέκομαι μπροστά σε ένα συμβούλιο δειλών. Και αν δεν δράσετε, δεν είστε απλώς δειλοί. Είστε προδότες» είπε στη συνέχεια.

«Πρέπει να κάνετε κάτι για να καταγραφούν αυτές οι πολιτικές γραπτώς, να διασφαλίσετε ότι οι αστυνομικοί σας δεν θα συνεργάζονται με την ICE, ότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν δημοτικούς πόρους, ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα της πόλης, πριν πεθάνουν κι άλλοι άνθρωποι. Ναι, πριν πεθάνουν κι άλλοι» ανέφερε στη συνέχεια για να καταλήξει: «Απαιτώ να ενεργήσετε με κάποιο ίχνος θάρρους. Κάντε κάτι».