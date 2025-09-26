Φιντάν για Ελλάδα και Ισραήλ: «Παραβιάζονται τα δικαιώματα της μειονότητας μας σε Δ. Θράκη και Ρόδο»

Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα και οι προσπάθειές του να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, μαζί με τις επεκτατικές και αποσταθεροποιητικές στρατηγικές του στην περιοχή, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), προήδρευσε της Ετήσιας Συντονιστικής Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του OIC στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Φιντάν τόνισε ότι αντιμετωπίζουν δύο επείγοντες κινδύνους, λέγοντας: «Πρώτον, τη γενοκτονία στη Γάζα και τις προσπάθειες του Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και να εκτοπίσει βίαια τους Παλαιστίνιους. Δεύτερον, τον υπολογισμένο επεκτατισμό και τη στρατηγική αποσταθεροποίησης του Ισραήλ που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής μας. Υπό το καθεστώς Νετανιάχου, το Ισραήλ έχει γίνει ένας αδίστακτος παράγοντας, τυφλωμένος από τα όνειρα ενός «Μεγάλου Ισραήλ»».

Ο Φιντάν τόνισε τη σημασία της υιοθέτησης κοινής στάσης από τις χώρες του ΟΙΣ και τόνισε την ανάγκη για συνεχείς κοινές προσπάθειες για την παύση όλων των διεθνών αποστολών όπλων και πυρομαχικών προς το Ισραήλ.

Ο Φιντάν υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του νομικού αγώνα διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες στο Διεθνές Δικαστήριο και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα γίνουν «εργαλεία για τον τερματισμό της ατιμωρησίας» και τόνισε τη σημασία της πρόσφατης δυναμικής που αποκτήθηκε προς την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης για την υλοποίηση της πλήρους ένταξής του στον ΟΗΕ. «Η σταθερότητα της Συρίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστή από αυτήν της περιοχής»

Ο Φιντάν δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να αποκαλύψει τα εγκλήματά του ενώπιον της διεθνούς κοινότητας, λέγοντας: «Η σταθερότητα της Συρίας δεν μπορεί να εξεταστεί ξεχωριστά από τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Η παύση των εγκλημάτων του Ισραήλ στη Συρία είναι εξίσου ζωτικής σημασίας». Ο Φιντάν δήλωσε ότι οι Σύριοι θα χρειαστούν την υποστήριξη των μελών του OIC, ειδικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοικοδόμησης, και είπε: «Η ισλαμοφοβία αυξάνεται. Οι ρατσιστικές πράξεις που στοχοποιούν τις μουσουλμανικές κοινότητες συνεχίζονται. Πρέπει να επιδείξουμε μια ενωμένη απάντηση σε αυτά τα ζητήματα».

Ο Φιντάν δήλωσε ότι το Κυπριακό και η κατάσταση της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη αποτελούν δύο σημαντικά ζητήματα στην εξωτερική πολιτική και κάλεσε τα κράτη μέλη του OIC να υποστηρίξουν τα εγγενή δικαιώματα των μουσουλμάνων Τουρκοκυπρίων και να δημιουργήσουν άμεσες επαφές.

Ο υπουργός Φιντάν πρόσθεσε ότι η μουσουλμανική τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός στα Δωδεκάνησα αντιμετωπίζουν σοβαρές παραβιάσεις που εμποδίζουν τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους.