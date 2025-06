Νέο μήνυμα προς το Ισραήλ έστειλε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου.

«Ο σιωνιστικός εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στις νέες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα, χωρίς σημάδια εκτόνωσης, αλλά με συνεχή κλιμάκωση εν μέσω διπλωματικού πυρετού.

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now.