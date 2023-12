Τουλάχιστον 13 νκεροί άνθρωποι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από σφοδρή καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους που έπληξε την Αργεντινή. Οι άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα άνω των 150 χλμ/ώρα, προκάλεσαν επίσης μεγάλες καταστροφές στην Μπαΐα Μπλάνκα, παραθαλάσσια πόλη στο νοτιοδυτικό άκρο της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

At least 13 people dead due to the strong winds strom (150km/h) in Bahía Blanca of Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷



Video: Clima MeteoFedex

