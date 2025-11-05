Youth League: Ακάθεκτος ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον Γ΄ γύρο

Πολύ πιο εύκολα απ΄ότι φανερώνει το τελικό 2-0, η Κ19 του ΠΑΟΚ νίκησε την ισλανδική Ακουρέιρι και προκρίθηκε στον Γ΄ γύρο του Youth League.

Εκεί, τον περιμένει η Λέγκια Βαρσοβίας μετά την εντυπωσιακή της πρόκριση επί της Φιορεντίνα. Οι αγώνες θα γίνουν στις 26 Νοεμβρίου και τις 10 Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε στο γήπεδο των Σερρών με το ίδιο σκορ που είχε νικήσει και στην Ισλανδία. Αμφότερα τα γκολ σημείωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο ένας παίκτης που είχε μπει αλλαγή, ο Αντώνης Αρετής (85΄,89΄).

ΠΑΟΚ: Μπελέρης, Τσιώτας, Κοσίδης, Απετιόνοκ, Ντούνγκα, Μιχ. Παπαδόπουλος (63′ Γκιόκα), Σνάουτσνερ, Τουρσουνίδης (86′ Παπανικόπουλος), Τσιφούτης (63′ Χατσίδης), Γραββάνης (72′ Αρετής), Μπαλντέ.

ΑΚΟΥΡΕΙΡΙ: Ίνγκολφσον, Πέτουρσον (79′ Γκβούμπιαρτσον), Σαέβαρσον, Έλερτσον, Θόρδαρσον (86′ Μπίργκισον), Μέιρα, Κρίστινσον, Βα. Σαέβαρσον, Φινμπόγκασον (79′ Σ. Γιόχανσον), Χιάρταρσον (60′ Γκρέταρσον), Ρόμπερτσον (86′ Ιβ. Γιόχανσον)