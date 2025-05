Μεγάλη θλίψη επικρατεί στον χώρο της γυναικείας πυγμαχίας, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών η Βρετανίδα μποξέρ Τζόρτζια Ο’ Κόνορ.

Η πυγμάχος από το Ντάραμ της Βόρειας Αγγλίας είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Ιανουάριο και παρά τη γενναία μάχη που έδωσε δεν τα κατάφερε.

Είχε κερδίσει χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες Νεολαίας της Κοινοπολιτείας το 2017, πριν γίνει επαγγελματίας με την προωθητική εταιρεία Boxxer. Η ίδια κέρδισε και τους τρεις αγώνες της, με τον τελευταίο επαγγελματικό της αγώνα να είναι τον Οκτώβριο του 2022.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η Τζόρτζια Ο’Κόνορ δήλωσε στο BBC North East ότι ζούσε με ελκώδη κολίτιδα για δύο χρόνια.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Τζόρτζια Ο΄Κόνορ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Αντριάνο Καρντινάλι, και άλλαξε το επώνυμό της σε Καρντινάλι.

“Είμαστε συγκλονισμένοι από τον θάνατο της Τζόρτζια Ο’ Κόνορ. Μια πραγματική μαχήτρια μέσα και έξω από το ρινγκ, η κοινότητα του μποξ έχασε μια ταλαντούχα, θαρραλέα και αποφασιστική νεαρή γυναίκα πολύ νωρίς” είχε τονίσει η μποξέρ.

Η Αγγλική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, υπογραμμίζοντας τα επιτεύγματά της, δήλωσε: “Μια ταλαντούχα πυγμάχος και αγαπητό μέλος της ερασιτεχνικής πυγμαχίας, κέρδισε μετάλλια στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων, στο Παγκόσμιο Νέων και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα”.

We’re deeply saddened by the passing of Georgia O’Connor.



A gifted boxer and beloved member of the amateur boxing community, she won medals at the Commonwealth Youth Games, Youth Worlds & European Championships.



Our thoughts are with her loved ones 🖤#EnglandBoxing pic.twitter.com/aWgnqpwVgN