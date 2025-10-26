Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Η ενδεκάδα των ¨ερυθρολεύκων” στο ντέρμπι του Φαλήρου

Την ενδεκάδα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με ανάρτησή του στα social media του επίσημου λογαριασμού του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάρτηση, οι 11 βασικοί της ομάδας είναι: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρσία, Έσε, Καμπελά, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρεμί.