Αποχαιρέτησε τον Λουτσέσκου ο Τάισον με μια συγκινητική ανάρτηση – «Για πάντα στην καρδιά μου και θα σ΄ αγαπώ στρατηγέ»

Μια χρυσή εποχή για τον ΠΑΟΚ κλείνει με την αποχώρηση του Ράζβαν Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, με τον Τάισον να τον αποχαιρετά με ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος άσος που έδωσε τον καλύτερο του εαυτό υπό τις οδηγίες του Ρουμάνου τεχνικού είπε το δικό του «αντίο» στον Ράζβαν Λουτσέσκου, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως θα είναι για πάντα στην καρδιά του, αποκαλώντας τον μάλιστα και ως «στρατηγό», που ήταν το παρατσούκλι του Ρουμάνου προπονητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι μπορώ να πω για εσένα; Ειλικρινά, είναι δύσκολο. Δεν έχω λόγια για να πω. Ήμουν μέλος της οικογένειάς σου για πολλά χρόνια· ναι, της οικογένειάς σου, γιατί το ποδόσφαιρο μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου και με τον πατέρα σου. Τι μεγάλη τιμή ήταν αυτό για μένα» ανέφερε αρχικά ο Τάισον για να προσθέσει:

«Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες να πιστέψω ξανά στον εαυτό μου, που με έκανες να πιστέψω ότι ήμουν ικανός να ξεκινήσω από την αρχή. Ήσουν καθοριστικός στη ζωή μου και με βοήθησες να καταλάβω το μεγαλείο του ΠΑΟΚ!

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στον κόσμο. Θα σε θυμάμαι πάντα! Αν κάποια στιγμή σε απογοήτευσα ή σε έφερα σε δύσκολη θέση με οποιονδήποτε τρόπο, σου ζητώ συγγνώμη. Θα έχεις πάντα μια θέση στην καρδιά μου! Σε αγαπώ, ΣΤΡΑΤΗΓΕ! Για πάντα στην καρδιά μου».

Να θυμίσουμε, ότι ο Τάισον μετακόμισε στον ΠΑΟΚ το 2023 όπου και τέθηκε στην διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου, με τους δυο μαζί να κατακτούν ένα πρωτάθλημα Ελλάδας (τη σεζόν 2023-2024).