Ζελένσκι για τα 4 χρόνια από την έναρξη του πολέμου της Ουκρανία: “Ο Πούτιν δεν πέτυχε τους στόχους του”

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν πέτυχε τους στόχους» του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας και «δεν έσπασε το ηθικό των Ουκρανών», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έσπασε το ηθικό του ουκρανικού λαού. Δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Έχουμε διατηρήσει την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε ειρήνη και προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε ειρήνη – μια ισχυρή, αξιοπρεπή ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσε. Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

Στο Κίεβο η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε λίγα λεπτά μετά τις 07:20 μέσω X ότι έφθασε στο Κίεβο, «για δέκατη φορά από την έναρξη του πολέμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια, το 2022.

Σκοπός της σημερινής επίσκεψης, ανέφερε η Γερμανίδα, είναι «να επαναβεβαιώσουμε ότι η Ευρώπη στέκει ακλόνητη στο πλευρό της Ουκρανίας, οικονομικά, στρατιωτικά, και κατά τη διάρκεια αυτού του σκληρού χειμώνα», να τονιστεί η «διαρκής δέσμευσή μας» να υποστηριχθεί «ο δίκαιος αγώνας» του Κιέβου και «να σταλεί σαφές μήνυμα τόσο στον ουκρανικό λαό, όσο και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε ωσότου αποκατασταθεί η ειρήνη»–«η ειρήνη με τους όρους της Ουκρανίας». In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν σε τελετή, με άλλους ευρωπαίους ηγέτες.