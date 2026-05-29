YFSF: Το 7ο επεισόδιο έρχεται την Κυριακή 31 Μαΐου στις 21:00, στον ΑΝΤ1 – Οι μεταμφιέσεις που θα δούμε
Το 7ο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» έρχεται αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, με τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή για να μεταμορφωθούν σε γνωστούς ερμηνευτές της παγκόσμιας και ελληνικής μουσικής. Διαφορετικά είδη και εποχές πρόκειται να συναντηθούν on stage, συνθέτοντας ένα εκρηκτικό υπερθέαμα γεμάτο ενέργεια που σίγουρα θα συζητηθεί.
Όλα όσα θα δούμε στο 7ο επεισόδιο
Όταν η έμπνευση αποκτά μορφή και η σκηνική μεταμόρφωση μετατρέπεται σε δημιουργία, τότε η φαντασία ξεπερνά κάθε όριο και η ψυχαγωγία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Αυτό είναι το μοναδικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar».
Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, και αυτή την Κυριακή θα δώσει ένα ξεχωριστό ρυθμό στο σόου με τον σαρωτικό δυναμισμό του, την άμεση επικοινωνία και τη μοναδική χημεία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους.
Η εκρηκτική κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, θα κρίνει, θα σχολιάσει, θα συγκινηθεί, θα γελάσει και αν έρθει στο κέφι θα… σηκωθεί από τη θέση της και θα χορέψει!
Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής 31 Μαΐου, που έρχονται με φόρα για να ανεβάσουν την ένταση στο κόκκινο, είναι:
Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Hugh Jackman
Μέμος Μπεγνής – Σοφία Αρβανίτη
Biased Beast – Ελένη Βιτάλη
Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πλούταρχος
Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Maneskin
Αφροδίτη Χατζημηνά – Κατερίνα Λιόλιου
Μαριάντα Πιερίδη – Blondie
Μαριλού Κατσαφάδου – Σωτηρία Μπέλλου
Ίντρα Κέιν – Ben E. King
Δωροθέα Μερκούρη – Raffaella Carrà
Και αυτή την Κυριακή, το «Your Face Sounds Familiar» θα αποδείξει πως η ψυχαγωγία μπορεί να έχει και κοινωνικό πρόσημο, όταν σβήσουν τα φώτα. Μέσα από τη δύναμη του σόου, θα στηρίξει οργανισμούς με σημαντική δράση, μεταφέροντας σε όλους τους τηλεθεατές το μήνυμα της προσφοράς.
