Βρετανία: 300.000 θέσεις προσωρινής εργασίας για νέους μετά τον φόβο «χαμένης γενιάς»

H Βρετανία θα δημιουργήσει επιπλέον προσωρινές θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης για νέους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, μια ημέρα έπειτα από έκθεση που προειδοποιεί για τον κίνδυνο μιας “χαμένης γενιάς“, εκτός εργασιακού χώρου.

Προηγουμένως η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει στις αρχές του χρόνου ένα πακέτο στήριξης της απασχόλησης των νέων ύψους 3,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε πει τότε ότι θα βοηθούσε στη δημιουργία 200.000 θέσεων εργασίας.

Η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει 300.000 προσωρινές θέσεις εργασίας, ανάμεσά τους για επαγγελματική εμπειρία και για σύντομα προγράμματα επιδοτούμενα από την κυβέρνηση, για όσους αναζητούν εργασία και δικαιούνται επιδόματα.

Οι προσωρινές αυτές θέσεις θα αφορούν κυρίως τομείς όπως ο κατασκευαστικός, ο τομέας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και ο τομέας της φιλοξενίας.

Η πρωτοβουλία ακολουθεί τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του πρώην υπουργού Άλαμ Μίλμπερν, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι η Βρετανία κινδυνεύει από μια “χαμένη γενιά” χωρίς επείγουσες ενέργειες.

Σύμφωνα με την έκθεση, σήμερα, περίπου ένας στους οκτώ νέους (ηλικίας 16 έως 24 ετών) «βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης» και αυτός ο αριθμός κινδυνεύει να «αυξηθεί σε έναν στους έξι μέσα σε πέντε χρόνια ή σε 1,25 εκατομμύρια νέους» συνολικά.

Η έκθεση αποκαλύπτει, ωστόσο, ότι 84% των νέων που επηρεάζονται θα ήθελαν να βρουν εργασία ή να εκπαιδευτούν, αλλά εκτιμά ότι «το κράτος πρόνοιας επιδεινώνει την αδράνεια»: «Το 2024-25, για κάθε λίρα που δαπανάται για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, περίπου 25 λίρες δαπανήθηκαν για κοινωνικά επιδόματα».

Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αυξήθηκε ελαφρώς τους τρεις μήνες έως τα τέλη Μαρτίου, φτάνοντας το 5%.