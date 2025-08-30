Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: 2/2 οι Πειραιώτες με MVP Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός βρήκε πιο νωρίς το γκολ αυτή την φορά και “έσπασε” το μπλόκο του Βόλου (2-0) για να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα της Super League.

Ο Τσικίνιο -με γκολ και ασίστ- οδήγησε τους Πειραιώτες στη νίκη επί του Βόλου, πριν τη διακοπή της Super League για το «διάλειμμα» των εθνικών ομάδων. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, ωστόσο και πάλι κατάφερε στο τέλος να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο, όπως και στην πρεμιέρα με τον Άρη, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και είχε ευκαιρίες. Στο δεύτερο, όμως, έφτασαν δυο εμπνεύσεις του Τσικίνιο για να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού. Ο ίδιος ο Πορτογάλος στο 78’ άνοιξε το σκορ κι ετοίμασε το δεύτερο για τον Παναγιώτη Ρέτσο (86’).

Ναι μεν οι Πειραιώτες πήραν την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά, ωστόσο στο πρώτο ημίχρονο οι περισσότερες φάσεις ανήκαν στους Θεσσαλούς. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, αλλά είχε πρόβλημα, πλησιάζοντας στη μεγάλη περιοχή του Βόλου. Απ’ την άλλη, η ομάδα της Μαγνησίας έδειχνε επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις της.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με το… πόδι στο γκάζι. Στο 48’ ο Σιαμπάνης «έβγαλε» το σουτ του Πνευμονίδη, ενώ δυο λεπτά μετά νίκησε την προσπάθεια του Ελ Κααμπί. Στο 54’ ο Μαροκινός επιθετικός σκόραρε -δεχόμενος μπαλιά από τον Τζολάκη- αλλά το τέρμα ακυρώθηκε, αφού πήρε την μπάλα από θέση οφσάιντ.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει για το γκολ και το βρήκε στο 77’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ με πάσα, ο Στρεφέτσα έκανε τη σέντρα και ο Τσικίνιο που έκανε την κίνηση στο πρώτο δοκάρι, σκόραρε με υπέροχο «τακουνάκι» για το 0-1.

Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε και τον Γιαζίτζι στο ματς και στο 85’ ο Τούρκος επιθετικός εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Τσικίνιο έκανε ξανά τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι και ο Ρέτσος με κοντινή προβολή σκόραρε για το τελικό 0-2.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Βόλος (Φεράντο, 4-2-3-1): Σιαμπάνης – Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας – Μαρτίνες (79’ Θαρθάνα), Κόμπα (90’ Μπουζούκης) – Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου (79’ Ασεχνουν) – Χάμουλιτς (69’ Μακνί).

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Γκαρθία (66’ Έσε), Νασιμέντο (89’ Σιπιόνι) – Μαρτίνς (78’ Γιαζίτσι), Τσικίνιο (89’ Καμπελά), Πνευμονίδης (66’ Στρεφέτσα) – Ελ Κααμπί.