Βόλος: Έτσι άρπαξαν 370.000 ευρώ από τον 13χρονο – Ο ρόλος του 34χρονου, οι εκβιασμοί και οι δοσοληψίες στο πάρκο

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εκβίασης του 13χρονου στον Βόλο, όπου ανήλικοι, μέσα σε πάρκο στη Νέα Ιωνία, φέρονται να του αποσπούσαν τμηματικά μεγάλα χρηματικά ποσά, φτάνοντας συνολικά τις 370.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το taxydromos, οι δράστες φέρονται να δρούσαν οργανωμένα υπό την καθοδήγηση 34χρονου που φέρεται να είχε συστήσει συμμορία, οι οποίοι απειλούσαν το θύμα ότι θα πάθει κακό ο ίδιος και η οικογένειά του αν δεν έδινε τα χρήματα, που φύλασσε στο σπίτι του ο πατέρας του, ο οποίος είναι γνωστός επιχειρηματίας με μεγάλη δραστηριότητα στον κλάδο του.

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Η αρχή του τέλους της δράσης τους ξεκίνησε, όταν την Τετάρτη αντιλήφθηκε την απώλεια των χρημάτων η οικογένεια του θύματος. Είχαν περάσει μερικές μέρες αφότου ο 13χρονος είχε αντιληφθεί την κοροϊδία. Από μέσα Απριλίου είχε ξεκινήσει για τον ίδιο ένας ανείπωτος εφιάλτης, όταν αγόρασε πυροτεχνήματα για να γιορτάσει τα γενέθλια της αδελφής του.

Η καταγγελία – σοκ

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας συμμαθητής του του ζήτησε μερικά πυροτεχνήματα, εκείνος του τα παραχώρησε και στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε στον 34χρονο ενημερώνοντάς παράλληλα ότι ο τελευταίος συνελήφθη από την αστυνομία και ότι χρειάζονται χρήματα για τον δικηγόρο.

Ο συμμαθητής τον απειλούσε στη συνέχεια ότι αν δεν έδινε τα χρήματα, τότε η αστυνομία θα προχωρούσε στη σύλληψη του ίδιου και της οικογένειάς του.

Φοβούμενος για τα χειρότερα ο 13χρονος έδινε τα χρήματα. Αρχικώς του ζητούταν ποσά 500 και 1000 ευρώ και στη συνέχεια 5.000 ευρώ και άνω. Κατέληξε να επισκέπτεται καθημερινά πάρκο στη Νέα Ιωνία όπου παρέδιδε τα χρήματα σε δεύτερο ανήλικο μεταφέροντας χωρίς κάποιο ιδιαίτερο τρόπο, στις τσέπες του δεκάδες χιλιάδες ευρώ, το τελευταίο διάστημα.

Μέχρι που ο 13χρονος είδε ότι ο 34χρονος αγόρασε μηχανάκι και ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, μάρκας BMV, και κατάλαβε την κοροϊδία, σύμφωνα με την καταγγελία. Όμως, ήταν πλέον αργά. Είχε δώσει συνολικό ποσό 370.000 ευρώ ενώ δύο μέρες μετά η οικογένειά του αντιλήφθηκε την απώλεια των χρημάτων και απευθύνθηκε στην αστυνομία την Τετάρτη.

Χειροπέδες στον 34χρονο

Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη για την υπόθεση, όπως έγινε γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, περνώντας χειροπέδες στον 34χρονο προχθές Πέμπτη.

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Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του δυστυχώς δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Ο συλληφθείς κρατήθηκε, οδηγήθηκε την Πέμπτη στο Αυτόφωρο και πήρε αναβολή για χθες Παρασκευή.

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες μη αποδεχόμενος καμία από αυτές.

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Έρευνες από την αστυνομία

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της προανάκρισης η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει δύο από τους ανήλικους και συνεχίζει να ψάχνει τα στοιχεία άλλων δύο.

Εχει σχηματίσει δικογραφία για εκβίαση κατά των δραστών για να μην κατηγορηθεί ο 13χρονος και τα μέλη της οικογένειάς του για ποινική υπόθεση καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής στήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.

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Στο Τριμελές Κακουργημάτων παραπέμφθηκε η υπόθεση

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου χθες που επρόκειτο να εκδικάσει την υπόθεση το δικαστήριο έκρινε εαυτόν αναρμόδιο και παρέπεμψε τη συζήτηση της υπόθεσης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Η εισαγγελέας είπε ότι κατά την προδικασία δεν είχαν καταγγελθεί απειλές κατά της ζωής του 13χρονου και της οικογένειάς του.

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Στην απόφαση αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο η κατάθεση της μητέρας.

Από την πλευρά της η υπεράσπιση αρνήθηκε τις κατηγορίες και ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και ψυχομετρικά τέστ στον ανήλικο.

Του έλεγαν ότι «θα πάθουμε κακό»

Η μητέρα του ανηλίκου εξεταζόμενη στο δικαστήριο είπε ότι από την επαγγελματική τους δραστηριότητα με την εκμετάλλευση δέκα καταστημάτων συνήθιζαν να μεταφέρουν τα χρήματα από τις εισπράξεις στο σπίτι και στη συνέχεια να τα καταθέτουν στην Τράπεζα.

Είπε ότι μέσα Μαΐου είχαν διαπιστώσει την απώλεια ποσού 70.000 ευρώ, είχαν συγκεντρωθεί όλα τα μέλη της οικογένειάς στο σπίτι, αλλά κανένας δεν τα είχε πάρει ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.

Το άφησαν το θέμα λόγω φόρτου εργασίας. Στη συνέχεια, όπως είπε, άρχισε να εργάζεται και η ίδια, και δεν υπήρχε χρόνος για να μεταφέρει τον τζίρο στην Τράπεζα και γι’ αυτό συγκεντρώθηκε τόσο μεγάλο ποσό στο σπίτι.

Η ίδια επισήμανε ότι μπροστά από το σημείο όπου φυλούσαν τα χρήματα υπάρχει πόρτα, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν υπήρχε πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο.

Επισήμανε ότι διαπίστωσαν την απώλεια των χρημάτων την Τετάρτη και αμέσως απευθύνθηκαν στην Αστυνομία.

Εκεί ενημερώθηκε και η ίδια για τον εκβιασμό σε βάρος του γιου της. «Τον απειλούσαν ότι κάνουν κακό στον ίδιο, στον πατέρα του και σε εμένα και φοβόταν πολύ», είπε.

«Είναι συμμορία», λέει ο πατέρας του θύματος

Η οικογένεια του 13χρονου είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο πατέρας του δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση. Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ περιορίστηκε να πει ότι «πρόκειται για συμμορία που προσέγγισε τον γιο του».

Το παιδί φοβήθηκε για τη ζωή του, δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας Ανθούλα Ανάσογλου

Το παιδί βρέθηκε σε κατάσταση έντονου φόβου, τόνισε η δικηγόρος της οικογένειας του 13χρονου Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία άσκησε δριμεία κριτική στην υπεράσπιση, που ζήτησε να εξεταστεί το ανήλικο στο δικαστήριο.

«Δεν μπορεί να τίθεται ζήτημα πίεσης ή εκβιασμού σε έναν ανήλικο, ο οποίος δεν έχει πλήρη αντίληψη της κατάστασης εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε πως θα έπρεπε να υπάρξει σεβασμός προς το παιδί και να αποφευχθεί η άμεση εξέτασή του από δικηγόρο.

Επισήμανε επίσης ότι η αλήθεια θα αποσαφηνιστεί στη συνέχεια της διαδικασίας.

Η ίδια επέρριψε ευθύνες στην υπεράσπιση που «δεν δέχεται να καταλάβει, που πετάει ευθύνες, που λέει τι ότι δεν συνελήφθησαν οι άλλοι; Πως δεν συνελήφθησαν; Είναι ανήλικοι και ακολουθήθηκε άλλη διαδικασία».

Η ίδια τόνισε ότι η υπόθεση αφορά «ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση.

«Ευτυχώς το δικαστήριο αφουγκράστηκε το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και θα μιλήσει το Τριμελές Κακουργημάτων Λαρίσης και εκεί οι ποινές είναι διαφορετικές. Εκεί η αλήθεια θα φανεί, αλλά πάνω απ’ όλα μας ενδιαφέρει η προστασία μίας οικογένειας που είναι κόσμημα για τον Βόλο και η προστασία ενός παιδιού που το αγκάλιασε η οικογένειά του να μη στοχοποιηθεί να απαλύνει τα τραύματά του», είπε.

«Το κατηγορητήριο είναι αστείο», λέει η υπεράσπιση

Αστείο χαρακτήρισε το κατηγορητήριο ο δικηγόρος του 34χρονου από τον Βόλο που φέρεται να εκβίασε τον 13χρονο και να του απέσπασε τμηματικά 370.000 ευρώ.

Σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια ο δικηγόρος του 34χρονου λέει Γιώργος Βελισιώτης λέει ότι «δεν είναι εύκολο να πιστέψει κανείς πως υπήρχαν στο σπίτι 370.000 ευρώ».

«Δεν είναι λογικό ένας γονιός να χάνει πρώτα 70.000 ευρώ και να τοποθετεί λίγο μετά άλλα 300.000 ευρώ στο ίδιο σημείο, για να διαπιστώσει αργότερα ότι χάθηκαν και αυτά. Χάνουμε 100 ευρώ και ψάχνουμε όλο το σπίτι», τόνισε χαρακτηριστικά για την υπόθεση.

Εκανε λόγο για «μία παράξενη υπόθεση από την αρχή». «Ένα ανήλικο παιδί 13 ετών διακινεί σε μία φτωχογειτονιά του Βόλου τις τελευταίες 50 ημέρες ένα μεγάλο ποσό ύψους 370.000 ευρώ στον Ξηρόκαμπο χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει», είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι άλλοι μάρτυρες λένε ότι «αγόραζε από άλλα παιδιά παπούτσια adidas και μπλούζες ακριβές για να κάνει μία βόλτα, ενώ έδινε 3.000 ευρώ για να του δώσει κάποιος το μηχανάκι».

«Γι’ αυτό και ζητήσαμε παιδοψυχιατρική εκτίμηση του παιδιού γιατί όλα αυτά που λέει δεν στέκονται στην κοινή λογική», είπε τονίζοντας ότι ούτε αυτά που λένε οι γονείς αντέχουν στη σφαίρα της λογικής όταν υπάρχουν εταιρείες χρηματαπαστολής που μεταφέρουν τα χρήματα.

«Εμείς κοινοποιήσαμε στην Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έγγραφο και μήνυση να γίνει έλεγχος αν τα υπέρογκα αυτά ποσά που κρατούσε ο επιχειρηματίας στο σπίτι του, δικαιολογούνται από τις αποδείξεις.

Περαιτέρω σημείωσε ότι «η μητέρα άλλαξε την αρχική της κατάθεση και από εκεί που έλεγε ότι το παιδί ότι θα τον καταγγείλουν στην αστυνομία για τα δυναμιτάκια που έριξε έξω από το σπίτι λέει ότι τον απειλούσαν ότι θα τον σκοτώσουν εκείνος και τους γονείς του», είπε.

Για τα οχήματα, ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο μάρκας BMV είπε ότι παντρεύεται σε πέντε μέρες και έχει μεγάλη οικογένεια, εξαμελή, που όλοι εργάζονται. «Να του αγοράσουν μία τηλεόραση ή ένα δίκυκλο ενόψει γάμου είναι κάτι που συνηθίζεται. Δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να εκβιάσει για να αγοράσει», είπε.

Επίσης, είπε ότι δεν στοιχειοθετείται και η κατηγορία της συμμορίας τονίζοντας ότι για να υπάρχει, πρέπει να έχουμε συλλήψεις τουλάχιστον δύο ατόμων, αλλά, όπως είπε, έχουμε μία.