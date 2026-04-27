Τζέφρι Έπσταϊν: Νέες καταγγελίες για το Zorro Ranch – Το “κολαστήριο” του χρηματιστή στο Νέο Μεξικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το απομονωμένο Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν πόσες νεαρές γυναίκες και κορίτσια στην περιοχή έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο τεράστιο αυτό κτήμα.

Πολλές γυναίκες έχουν καταγγείλει ότι μεταφέρθηκαν στο ράντσο αυτό και έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Έπσταϊν και τους συνεργάτες του.

Μέχρι σήμερα, μόνο μια, η πρώην μασέζ από την Σάντα Φε, Ρέιτσελ Μπεναβίντες, είναι γνωστό ότι προερχόταν από το Νέο Μεξικό.

Η βουλευτής Μαριάννα Ανάγια, η οποία ηγήθηκε της πολιτειακής έρευνας για τον Επστάιν, δήλωσε στο Reuters ότι αυτή η ομάδα των γυναικών βρισκόταν σε επαφή με κατοίκους της πολιτείας που υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν στο ράντσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μας έχουν προσεγγίσει κάτοικοι της περιοχής, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ήταν θύματα (του Επστάιν)» ανέφερε σε γραπτό της μήνυμα προς το Reuters η Ανάγια.

Η Επιτροπή Αλήθειας συνεργάζεται με το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού για να βοηθήσουν τις επιζήσασες οι οποίες μπορούν να αποδείξουν ότι υπήρξαν θύματα του Επστάιν, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, δήλωσε η Ανάγια.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπήρξε επικοινωνία με ντόπιες γυναίκες, οι οποίες καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο του Επστάιν στη διάρκεια της 25ετίας που εκείνος ήταν ιδιοκτήτης της έκτασης.

Ο Επστάιν και οι συνεργάτες του κατηγορούνται ότι αποπλάνησαν έφηβες της περιοχής στις κατοικίες του χρηματιστή στη Νέα Υόρκη και στο Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων στο δικαστήριο.

Η Μαρία Χοσέ Ροντρίγκες Κάντιθ, η επικεφαλής του κέντρου υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων της περιοχής, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή της ότι το 2019, τη χρονιά που ο Έπσταϊν συνελήφθη και στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής, περίπου 45 άτομα προσέγγισαν το κέντρο για να αναζητήσουν πληροφορίες, θεραπεία και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο.