Τσιάρας για αγρότες: «Απολύτως καταδικαστέα τα επεισόδια στην Κρήτη» – Τι απάντησε για την ένταση έξω από το γραφείο του

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μίλησε στο ACTION24 για τις κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε στα επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο αλλά και στην ένταση που υπήρξε έξω από το γραφείο του στην Καρδίτσα.

«Απολύτως καταδικαστέα τα όσα είδαμε ειδικά στην Κρήτη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι αστυνομικοί με τους οποίους συγκρούονται οι αγρότες είναι παιδιά οικογενειών, αγροτών και δεν βρίσκει τη λύση κανείς στα προβλήματα με επεισόδια και ένταση.

Παρά μόνο βρίσκουμε τη λύση όταν καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου. Τη λύση είχαμε βρει και πριν από δυο χρόνια με τον διάλογο. Υπάρχει πεδίο συνεννόησης και αυτό θα πρέπει να επιδιώξουμε να βρεθούμε» ανέφερε αρχικά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, για την ένταση που υπήρξε έξω από το γραφείο του στην Καρδίτσα είπε: «Υπήρξε ένα εμπόδιο με κάποιες κλούβες. Όταν είδα αυτή την εικόνα, επικοινώνησα με τον Αστυνομικό Διευθυντή και ουσιαστικά τον παρακάλεσα να φύγουν οι κλούβες για να πάει ο κόσμος στο σημείο και να κάνουν ότι θέλουν. Τους καλώ να έρθουν στο τραπέζι για διάλογο αλλά κάποιοι θέλουν να προκαλέσουν εντυπώσεις».