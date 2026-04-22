Τροχαίο στην Λιοσίων: Ελεύθεροι οι δύο 20χρονοι μετά τις απολογίες τους – Αύριο οι απολογίες του οδηγού και του συνεπιβάτη

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο 20χρονοι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο που προκάλεσε 16χρονος Σουδανός, όταν με μηχανή που οδηγούσε χτύπησε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη, 16χρονη στην οδό Λιοσίων.

Ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκαν σήμερα για πλημμελήματα ο 20χρονος που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής και η συνομήλικη του, που δήλωσε ιδιοκτήτρια του δικύκλου, ενώ αύριο θα απολογηθούν ο 16χρονος, με καταγωγή από το Σουδάν και ο συνεπιβάτης της μηχανής που κατηγορούνται για κακουργήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι στον 20χρονο πρέπει να επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα. Η, κατά δήλωσή της ιδιοκτήτρια της μηχανής αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.