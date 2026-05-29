Τροχαίο με καραμπόλα τριών ΙΧ στην Πύργου – Κυπαρισσίας: Τουλάχιστον δύο τραυματίες (φωτογραφίες)

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Μαΐου, στη διασταύρωση της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας με την παρακαμπτήριο Πύργου – Ολυμπίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilialive, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν τρία οχήματα, εκ των οποίων τα δύο πλαγιομετωπικά.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά των τραυματιών.