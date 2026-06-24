Τραμπ: “Το Ιράν μας έχει πει πως δεν υπάρχουν διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – Αν λέει ψέματα, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν”

Ανάρτηση για το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η Ουάσινγκτον από την Τεχεράνη, δεν υπάρχουν διόδια ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση που απαιτεί το Ιράν για τη διέλευση από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

«Αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!» απείλησε τους Ιρανούς ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Παράλληλα, μίλησε και για τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, λέγοντας πως δεν έχει γίνει καμία αποδέσμευση μέχρι τώρα, ενώ όταν γίνει, θα αφορά στην αγορά τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης από Αμερικανούς παραγωγούς.

Iran has informed the U.S. that, despite troublemaking Fake News reporting to the contrary, there are “NO TOLLS, NO INSURANCE COSTS, & NO OTHER CHARGES OF ANY KIND BEING SOUGHT OR RECEIVED BY IRAN ON SHIPS TRAVELING THE STRAIT OF HORMUZ. If this is false information, negotiations… pic.twitter.com/w1JsOdRqID— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 24, 2026

Αναλυτικά, η ανάρτησή του αναφέρει:

«Το Ιράν έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι, παρά τις προκλητικές ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν το αντίθετο, «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΔΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΕΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ή ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΛΟΥΝ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ. Αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως! Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν, ούτε έχουν αποδεσμευτεί χρήματα από τα αποθέματά του προς αυτό, από τις ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσουμε μέρος των χρημάτων του, τα οποία ελέγχονται εξ ολοκλήρου από εμάς, προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων προϊόντων. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα στο Ιράν, και θα τα αγοράζουμε για λογαριασμό του αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό!».