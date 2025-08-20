Τραγωδία στον Πύργο: 37χρονος έδωσε τέλος στην ζωή του

Η κοινωνία του Πύργου βρίσκεται σε σοκ και θλίψη μετά την είδηση του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν ευρέως γνωστός και πολύ αγαπητός στην τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε αναίσθητος μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Οι συγγενείς του, ανησυχώντας για την απουσία του, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και τον εντόπισε χωρίς ζωή.

Από τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε αυτοχειρία, αν και τα ακριβή αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την τραγική πράξη παραμένουν άγνωστα.

Ο 37χρονος, καταγόμενος από το Λαμπέτι, δούλευε ως ψυκτικός, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του. Η ξαφνική του απώλεια έχει βυθίσει σε βαθύ πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους εκείνους που τον ήξεραν.