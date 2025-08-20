Τραγωδία στον Πύργο: 37χρονος έδωσε τέλος στην ζωή του
Τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του
Η κοινωνία του Πύργου βρίσκεται σε σοκ και θλίψη μετά την είδηση του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν ευρέως γνωστός και πολύ αγαπητός στην τοπική κοινότητα.
Σύμφωνα με το patrisnews, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε αναίσθητος μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Οι συγγενείς του, ανησυχώντας για την απουσία του, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και τον εντόπισε χωρίς ζωή.
Από τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε αυτοχειρία, αν και τα ακριβή αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την τραγική πράξη παραμένουν άγνωστα.
Ο 37χρονος, καταγόμενος από το Λαμπέτι, δούλευε ως ψυκτικός, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του. Η ξαφνική του απώλεια έχει βυθίσει σε βαθύ πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους εκείνους που τον ήξεραν.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις