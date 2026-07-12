Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε πυρκαγιά σε παμπ της Μπανγκόκ (βίντεο)
Σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας
Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε παμπ της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο αξιωματούχους.
Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι μέχρι στιγμής σαφείς, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε παμπ της συνοικίας Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, μετέδωσε το Sky News.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, που περιγράφεται από το Sky News ως ένας δημοφιλής χώρος διασκέδασης.
Κατά την άφιξή τους, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν αρχικά ένα άτομο με σοβαρά εγκαύματα. Ωστόσο, σύντομα διαπιστώθηκε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του χώρου διασκέδασης.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, αρκετά θύματα, σε κατάσταση πανικού, προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στις τουαλέτες, χωρίς όμως να καταφέρουν να διαφύγουν. Οι προκαταρκτικές έρευνες επιβεβαιώνουν 27 θανάτους, οι περισσότεροι εκ των οποίων εντοπίστηκαν στους συγκεκριμένους χώρους, όπως αναφέρει το ταϊλανδέζικο μέσο MGR Online.
Τέλος, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, όπως μεταδίδει το AP, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.
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