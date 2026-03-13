Τραγωδία στην Πύργο – Νεκρός ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή ο 18χρονος που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews, o 18χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Οι περίοικοι που άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί και βρέθηκαν μπροστά σε ένα συγκλονιστικό θέαμα.

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο τραγικός πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.