Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό αγοράκι 1,5 έτους

Βαρύ πένθος σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η θλιβερή είδηση του θανάτου ενός αγοριού ηλικίας μόλις 1,5 έτους, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μακρά και δύσκολη νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το άτυχο παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

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Μετά το χειρουργείο, μεταφέρθηκε πίσω στην Πάτρα, όπου και συνέχισε να νοσηλεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Παρά την τιτάνια προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να το κρατήσουν στη ζωή, το νήμα κόπηκε σήμερα, βυθίζοντας στην απόλυτη θλίψη την οικογένειά του, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινότητα που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τον αγώνα του.