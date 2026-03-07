Το ρεσιτάλ του Σωτήρη Γεωργούντζου μετά την ιστορική άνοδο της Καλαμάτας στην Super League (βίντεο)
Η "Μαύρη Θύελλα" επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά μετά από 26 26 χρόνια
Η Καλαμάτα επιστρέφει στην ανώτατη εθνική κατηγορία μετά τον θρίαμβο επί του Πανιωνίου το μεσημέρι του Σαββάτου (6/3) με τον γνωστότερο οπαδό και δημοσιογράφο της “Μαύρης Θύελλας”, Σωτήρη Γεωργούτζο να δίνει ρεσιτάλ μετά την λήξη του αγώνα.
Ο γνωστός δημοσιογράφος άρχισε να μετρά αντίστροφα στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης και μετά ξέσπασε σε πανηγυρισμούς φωνάζοντας ρυθμικά “είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται άλλες εποχές”.
Η Καλαμάτα επέστρεψε στα σαλόνια της Α’ Εθνικής κατηγορίας μετά από 26 χρόνια. Η “Μαύρη Θύελλα” επικράτησε του Πανιωνίου 0-1 στην Νέα Σμύρνη, και αύξησε την διαφορά στους 8 βαθμούς από τον 2ο ‘Ιστορικό” για να κλειδώσει την άνοδο στην Super League με δύο αγωνιστικές να απομένουν στα playoff ανόδου.
