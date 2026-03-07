Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Χωρίς κατηγορία

Το ρεσιτάλ του Σωτήρη Γεωργούντζου μετά την ιστορική άνοδο της Καλαμάτας στην Super League (βίντεο)

Η "Μαύρη Θύελλα" επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά μετά από 26 26 χρόνια

Το ρεσιτάλ του Σωτήρη Γεωργούντζου μετά την ιστορική άνοδο της Καλαμάτας στην Super League (βίντεο)
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 18:45

Η Καλαμάτα επιστρέφει στην ανώτατη εθνική κατηγορία μετά τον θρίαμβο επί του Πανιωνίου το μεσημέρι του Σαββάτου (6/3) με τον γνωστότερο οπαδό και δημοσιογράφο της “Μαύρης Θύελλας”, Σωτήρη Γεωργούτζο να δίνει ρεσιτάλ μετά την λήξη του αγώνα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος άρχισε να μετρά αντίστροφα στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης και μετά ξέσπασε σε πανηγυρισμούς φωνάζοντας ρυθμικά “είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται άλλες εποχές”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Καλαμάτα επέστρεψε στα σαλόνια της Α’ Εθνικής κατηγορίας μετά από 26 χρόνια. Η “Μαύρη Θύελλα” επικράτησε του Πανιωνίου 0-1 στην Νέα Σμύρνη, και αύξησε την διαφορά στους 8 βαθμούς από τον 2ο ‘Ιστορικό” για να κλειδώσει την άνοδο στην Super League με δύο αγωνιστικές να απομένουν στα playoff ανόδου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

Χωρίς κατηγορία

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ