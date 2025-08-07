Το «κοκτέιλ» ανέμων και ζέστης θέτει σε επιφυλακή για πυρκαγιές τον κρατικό μηχανισμό – Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Ισχυροί βοριάδες και ζέστη αναμένεται να συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την Παρασκευή 8/8 σημαίνοντας συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό.

Συγκεκριμένα, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ και θερμοκρασίες μέχρι 38 βαθμούς

Αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους, οι οποίοι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια βορειοανατολικά, με ένταση 4-6 μποφόρ στα δυτικά και 6-7 μποφόρ στα ανατολικά και στο Αιγαίο.

Τοπικές βροχές είναι πιθανές στη βόρεια Κρήτη και τα ορεινά της Μακεδονίας κατά τις απογευματινές ώρες.

Αναλυτικά:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και στη θάλασσα Κυθήρων τις πρωινές ώρες πιθανώς 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.