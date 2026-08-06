Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη για διακίνηση ναρκωτικών
Κατασχέθηκαν 910 γραμμάρια κοκαΐνης
Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (5/8/2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 46χρονη ημεδαπή, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα της ανωτέρω, η οποία εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Από την επακόλουθη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν -910- γραμμάρια ηρωίνης, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.
Η συλληφθείσα, η οποία έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις