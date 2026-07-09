Θεσσαλονίκη: Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από βουτιά στη Σκάλα Περαίας – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε νεαρός, ηλικίας περίπου 16-17 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση του στη θάλασσα, στη Σκάλα Περαίας.

Όπως αναφέρει το thestival, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο τραυματίας βούτηξε από σκάλα σε σημείο που τα νερά ήταν ρηχά με αποτέλεσμα να προσγειωθεί με το κεφάλι. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός έχει σπάσει τον αυχένα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί του ΤΕΠ του Ιπποκρατείου νοσοκομείου τον παρέλαβαν σε αρκετά σοβαρή κατάσταση και τον διασωλήνωσαν.

Στο σημείο όπου έκανε τη βουτιά ο νεαρός υπάρχουν πινακίδες που αναφέρουν πως “απαγορεύονται οι βουτιές”, με τη μία από τις δύο να είναι καλυμμένη από αυτοκόλλητα. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Αύγουστο ένας 48χρονος Ρουμάνος έχασε τη ζωή του στην Περαία μετά από βουτιά που έκανε από προβλήτα στη θαλάσσια περιοχή Περαίας.